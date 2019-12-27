Водитель каршерингового Nissan совершил полет на Комсомольской площади

Утром 27 декабря в Кировском районе произошло очередное ДТП с участием каршерингового автомобиля.

Водитель за рулем каршерингового Nissan не справился с управлением перед круговым перекрестком на Комсомольской площади и улетел на газон. Каршеринг переехал через поребрик и припарковался в неположенном месте. Водитель, судя по всему, скрылся.

«В 5 утра каршеринговод решил , что круговой перекрёсток на Комсомольской площади быстрее будет проехать по прямой», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

«Надо же было красиво закончить аренду», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на пересечении улицы Савушкина и Туристской улицы столкнулись автомобили Peugeot, Hyundai Solaris и автобус. К месту происшествия прибыли реанимация и спасатели.