Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой Марка Захарова

Художественного руководителя театра «Современник», актрису и режиссера Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой режиссера Марка Захарова.

Прощание с артисткой пройдет в театре «Современник», сообщает ТАСС. Церемония пройдет 29 декабря. Там же в 11:00 состоится гражданская панихида.

Художественный руководитель театра «Современник», актриса и режиссер Галина Волчек скончалась в возрасте 86 лет, спустя неделю после дня рождения.

23 декабря ее госпитализировали с легочным заболеванием. По данным СМИ, на следующий день Волчек впала в кому, однако в пресс-службе «Современника» опровергали эту информацию.

Волчек родилась в 1933 году в Москве в семье оператора и кинорежиссера Бориса Волчека, окончила Школу-студию МХАТ, в 1956 году стала соосновательницей театра «Современник», а в 1972-м стала его худруком. В 1989 году она стала народной артисткой СССР в 1990-х была депутатом Госдумы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Галина Волчек впала в кому из-за болезни.Советская актриса театра и кино, театральный режиссер Галина Волчек была экстренно госпитализирована в московскую больницу после жалоб на сильные боли в грудной клетке.