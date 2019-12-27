На Октябрьской набережной не смогли разъехаться «Яндекс.Такси» и Lada

На Октябрьской набережной не смогли разъехаться «Яндекс.Такси» и Lada
Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Днем 27 декабря на Октябрьской набережной произошло ДТП. Водитель «Яндекс.Такси» столкнулся с отечественным автомобилем.

На место ДТП прибыли две кареты скорой помощи, а также пожарные.

«Замес на Октябрьской набережной, 2 скорых и пожарная», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

На опубликованный снимках видно, что у Lada поднята крышка капота, а у «Яндекс.Такси» помята дверь.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на пересечении улицы Савушкина и Туристской улицы столкнулись автомобили Peugeot, Hyundai Solaris и автобус. К месту происшествия прибыли реанимация и спасатели.

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