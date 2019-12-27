В аптеках Петербурга диабетики стоят в многочасовых очередях за инсулином

В аптеках Петербурга диабетики стоят в многочасовых очередях за инсулином
Очереди в аптеках выстраиваются каждый месяц в дни выдачи лекарств. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Из-за нехватки льготных препаратов в петербургских аптеках скапливаются огромные очереди людей, получающих инсулинотерапию.

В свою очередь, недостаток жизненно необходимых лекарств связан с отсутствием должного финансирования. При этом, по информации комитета по здравоохранению Петербурга, в следующем году не планируется выделять больше средств на решение этой проблемы.

Город покрывает расходы лишь 65% диабетиков. В совокупности факторы приводят к тому, что люди, даже отстояв многочасовую очередь, остаются без важных медпрепаратов и вынуждены покупать их за свои деньги. Ситуация может измениться лишь во время корректировки бюджета, которую будут обсуждать весной 2020 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге дети с диагнозом гепатит С получат бесплатные лекарства.

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