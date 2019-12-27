Беглов выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой под Алма-Атой

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе в Казахстане.

«Петербуржцы скорбят вместе с братским народом Казахстана и жителями Алма-Аты, — отметил он , обращаясь к акиму Алма-Аты Бакытжану Сагинтаеву, сообщили в пресс-службе администрации правительства Петербурга.

Беглов пожелал родным и близким погибших душевных сил и крепости духа, а всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

По последним данным в результате крушения самолета под Алма-Атой погибло 12 человек, 49 пострадали.

Сегодня утром в Казахстане потерпел крушение самолет, следовавший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

На воздушном судне авиакомпании Bek Air находились, по предварительным данным, сто человек: 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Изначально сообщалось о семи погибших. Россиян на борту разбившегося лайнера не было, сообщили в генконсульстве России в Казахстане.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о крушении частного вертолета над Новосибирском. Воздушное судно разбилось. На его борту находился только пилот, он не выжил.