«Минеры» испортили новогодний утренник в детском саду Фрунзенского района

Сегодня, 27 декабря прошла очередная волна эвакуаций. Из-за ложных сообщений об угрозе взрыва от анонимов дети, родители и воспитатели детского сада во Фрунзенском районе остались без новогоднего утренника. Их вывели на улицу сразу после начала праздника.

Кроме того, сегодня прошла очередная волна эвакуаций судов и учебных заведений. Причиной стали сообщения о минировании зданий от анонимов. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, сегодня утром были эвакуированы следующие районные суды: Красногвардейский, Дзержинский, Сестрорецкий, Куйбышевский, Октябрьский. Приморский, Ленинский. Объединенная пресс-служба судов Петербурга опубликовала список школ, который прислали «минеры». В списке злоумышленников оказались десятки школ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что девять судов получили сообщения о заложенных бомбах. Анонимы угрожали отправлять письма до тех пор, пока не получат 120 биткоинов или 990 тыс. долларов.