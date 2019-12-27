Игумен Серапион защитил докторскую по теологии в университете Петербурга

При рождении игумен Серапион получил имя Августа Евгеньевича Митико. Фото: Wikipedia

При рождении игумен Серапион получил имя Августа Евгеньевича Митико. Фото: Wikipedia

Защита второй докторской диссертации в России по теологии прошла в петербургском университете. Игумен Серапион получил звание доктора богословия.

Об этом достижении в пятницу, 27 декабря, сообщает официальный сайт Московского Патриархата. Темой докторской диссертации игумена Серапиона, занимающего должность заместителя председателя Синодального миссионерского отдела, стала «Православная миссиология в системе теологического знания».

Его оппонентом, в числе прочих была специалист по мировой политике из Петербурга Ольга Церпицкая. Согласно итогам тайного голосования, игумену присудили докторскую степень по теологии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что РПЦ внесла изменения в правила крещения детей. Теперь малышей можно крестить под именами иностранных святых, которых почитают в православных церквях.