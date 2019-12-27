РПЦ изменила правила крещения детей

Детей можно крестить под именами иностранных святых, почитаемых в православных церквей. Такое решение принял синод РПЦ.

На официальном сайте РПЦ отметили исключение ограничений в допущении к церковным таинствам верующих, которые носят «национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей».

Однако соответствующая традиция не всегда учитывает многообразие практик и особенностей, которые имеются в других поместных православных церквях.

Отмечается, что выбранное имя должно быть созвучно с тем, что дано при рождении или указано в паспорте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что РПЦ призывает отказаться от закона о домашнем насилии. По мнению церкви, документ имеет ряд правовых дефектов.