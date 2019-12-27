В России нашли 1,5 млн автомобилей с бракованными подушками безопасности

Проверить стоит не только новые машины, брак может оказаться в автомобилях 2000-2014 годов выпуска. Фото: pixabay.com

Проверить стоит не только новые машины, брак может оказаться в автомобилях 2000-2014 годов выпуска. Фото: pixabay.com

Среди российских автомобилей полтора миллиона оборудованы опасными для жизни подушками безопасности, произведенными японской компанией Takata.

Дефект обнаружен в машинах разных марок, среди которых Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru и BMW. Опасность подушек в том, что у них установлен блок газогенератора. В случае даже незначительного дорожно-транспортного происшествия устройство попросту может взорваться, а мельчайшие осколки способны нанести серьезные травмы.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замглаву Росстандарта Алексея Кулешова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала об изменениях в правилах регистрации новых автомобилей, которые вступят в силу для российских владельцев личного транспорта с 1 января 2020 года. Теперь постановкой машин на учет будут заниматься дилеры, а не ГИБДД.