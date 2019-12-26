В 2020 году изменятся правила регистрации автомобилей

Сумма услуги не будет превышать 500 рублей.

Об этом стало известно сегодня, 26 декабря. Обо всем сообщает аналитическое агентство «Автостат». С начала 2020 года вступают в силу новые правила регистрации автомобилей. Теперь в процедуре не будет принимать участие ГИБДД — дилеры сами будут осматривать машины и отправлять всю информацию через госуслуги.

стоимость услуги не будет превышать 500 рублей. Код региона будет зависеть от регистрации владельца машины – ему должно быть не меньше 16 лет.

Несмотря на то, что правительство хочет ввода нового правила с 1 января, эксперты убеждены, что реализовать задумку возможно только к лету.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 5 законов, которые расстроят автовладельцев в 2020 году. С 1 января вступят в силу несколько законов, которые усложнят жизни владельцев машин.