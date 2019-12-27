Forbes составил рейтинг самых успешных миллиардеров России

За последние несколько лет они смогли приумножить свое состояние удачнее других.

Об этом стало известно сегодня, 27 декабря. Обо всем сообщает журнал Forbes. Были проанализированы успехи миллиардеров за последние девять лет, чтобы понять, кто из российских бизнесменов преуспел больше остальных. Первое место занял глава «Новатэка» Леонид Михельсон, чье состояние выросло до 27 миллиардов долларов, а ведь в 2010 году оно оценивалось в 4,4 миллиарда долларов.

В тройку также вошли предприниматель Геннадий Тимченко – его состояние составляет 22,7 миллиарда долларов, а также глава и бенефициар компании «Норникель» Владимир Потанин – он увеличил состояние до 24,8 миллиардов долларов.

Напоминаем, что последний был назван самым разбогатевшим предпринимателем за 2019 год.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Forbes внес россиянку в рейтинг самых заметных новых миллиардеров.