Дрозденко пообещал исполнить новогодние желания детей из Ленобласти

Губернатор рассказал, что у него попросили ребята.

Об этом стало известно сегодня, 27 декабря. Обо всем губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал в Instagram-аккаунте. Он принял участие в Госсовете, а перед этим снял с елки в Кремле три письма с новогодними желаниями детей. Их авторами стали юные ленинградцы. Дрозденко пообещал, что постарается не разочаровать их и исполнить мечты.

Один мальчик попросил главу региона сводить его на матч «Зенита», другой ребенок хочет новые качели, а девочка заявила, что мечтает сняться в клипе.

«Первые два полегче. Но выполню все»,

— отметил губернатор.

Напоминаем, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов также принял участие в благотворительной акции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в новогоднюю ночь в центре Петербурга ограничат движение транспорта.