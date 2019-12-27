В новогоднюю ночь в центре Петербурга ограничат движение транспорта

В новогоднюю ночь в центре Петербурга ограничат движение транспорта
В целом, ограничения будут действовать с 30 декабря по 1 января. Фото: Baltphoto

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга обнародовал ограничения в движении транспорта в новогоднюю ночь.

С 10:00 30 декабря до 10:00 1 января будет закрыто движение по Певческому проезду (вдоль домов №4-8 по Дворцовой площади), а также по Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки. С 20:00 31 декабря до 4:30 1 января транспорт не сможет проехать Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда, непосредственно по Дворцовому проезду, а также по Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта.

1 января с 2:00 до 4:00 ограничения будут действовать в отношении Дворцового моста, Английской набережной и Дворцовую набережную от Дворцового до Троицкого моста и Биржевой площади.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о режиме работы троллейбусов в период новогодних праздников.

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