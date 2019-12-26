Опубликовано новогоднее расписание движения троллейбусов

Изменения будут действовать в течение двух дней. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Изменения будут действовать в течение двух дней. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Фестиваль «Рождественская звезда» приостановит движение троллейбусов в центре Северной столицы 7 и 8 января 2020 года.

В эти дни, с 16:00 до 22:30 для троллейбусов будут закрыты Невский проспект, Дворцовый проезд и Дворцовый мост, Университетская набережная, Биржевая площадь, а также Адмиралтейский проспект. Изменения скажутся на троллейбусах №1, 7, 10, 11, 17, сообщают пресс-службе «Горэлектротранса».

Троллейбус №1 проследует от Хасанской улице до Малой Морской, затем по Малой Морской и Конногвардейскому бульвару до конечной остановки «Площадь Труда», а в обратную сторону будет ехать по улице Якубовича, Конногвардейскому переулку, выйдет на Конногвардейский бульвар, затем Почтамтский переулок и вновь по улице Якубовича.

Маршрут №7 начнет движение от Таллинской улицы, также проследует до Малой Морской улицы, после через Исаакиевскую площадь к Конногвардейскому бульвару и до конечной станции «Площадь Труда». В обратную сторону троллейбус будет ехать по маршруту №10.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о том, как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь.