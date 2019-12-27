В массовом ДТП в Купчино пострадал маленький ребенок

Состояние малыша удовлетворительное, так что его жизни ничего не угрожает.

Все случилось сегодня вечером, 27 декабря. Обо всем сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла на Будапештской улице – там столкнулись «Ниссан» и «Киа». В результате «Киа» отбросило в «Ренаулт», в которой сидел маленький ребенок четырех лет. Он получил травмы и был госпитализирован. Врачи заверили, что состояние малыша удовлетворительное, так что немного времени и он восстановится.

Непонятно, что стало причиной инцидента. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти водитель автокрана наехал на пешехода. Мужчина находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в больницу, где за ним наблюдают врачи.