В Ленобласти водитель автокрана наехал на пешехода

Мужчина находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в больницу, где за ним наблюдают врачи.

Все случилось сегодня днем, 27 декабря. Обо всем сообщили в УГИБДД. Авария произошла во Всеволожском районе на Колтушском шоссе недалеко от дома номер 39. Водитель автокрана наехал на пешехода, который перебегал дорогу вне зоны «зебры». В результате мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован. Личность пострадавшего не установлена – на вид ему около 50 лет.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. Пока что подробностей не разглашается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в подвале дома на проспекте Обуховской обороны почти месяц пролежал труп. Причина смерти человека пока не установлена. Отметим, что местные жители жаловались на непереносимый запах еще с 4 декабря.