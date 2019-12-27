Бузова на «План Б» впервые расскажет о романе с блогером

Несколько месяцев певицы отказывается комментировать свои близких отношения с Давидом Манукяном.

Об этом стало известно 27 декабря. Новость о том, что на «План Б» придет Ольга Бузова и расскажет об отношениях с блогером Давидом Манукяном появилась в социальной сети «Вконтакте». Поклонники уверены, что наконец артистка признается, что нашла свою любовь за пределами телешоу. Скорее всего, все тайное станет явным уже в конце этой недели, в воскресенье.

Напоминаем, что Давид Манукян снимался в клипе «Лайкер» и после этого стал частым гостем сториз Ольги Бузовой. Недавно они записали совместную новогоднюю песню.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пугачева не хочет видеть, как Бузова «трясет арбузами» на «Голубом огоньке». Артистка якобы обратилась к продюсеру Игорю Крутому с просьбой не пускать певицу в эфир.