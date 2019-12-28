Петербуржцы ищут новый дом псу, ставшему свидетелем смерти своей хозяйки

В Северной столице неравнодушны горожане ищут новых хозяев для пса, пожилая хозяйка которого скончалась , обнимая животное.

Пролежав неделю в больнице, 81-летняя петербурженка поспешила домой к своему восьмилетнему псу по кличке Тоша. Всю неделю он жил в парадной, где его подкармливали соседи. Пес услышал шаги своей хозяйки, когда та поднималась по лестнице, и рванул к ней. Однако, радость от встречи не продлилась долго — женщина умерла в момент, когда обнимала своего питомца.

Четвероногий друг все еще находится в подъезде, где его продолжают кормить жильцы дома. Все отзываются о Тоше как о добром и умном псе, который не трогает кошек и побаивается маленьких собачек. Однако, домой его никто так и не забрал. У него сейчас сильный стресс, а в подъезде нашлись те, кто недоволен его проживанием на общей территории в доме.

Неравнодушные петербуржцы решили помочь животному и ищут для него новый дом.

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