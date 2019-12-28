Стали известны версии крушения самолета в Алма-Ате

Стали известны версии крушения самолета в Алма-Ате
Место крушения. Фото: instagram.com/qazaviation

В Казахстане правоохранительные органы назвали несколько версий авиакатастрофы под Алма-Атой, где разбился самолет авиакомпании Bek Air.

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что возможными причинами крушения пассажирского самолета могли быть техническая неисправность, ошибка пилота при управлении самолетом или неблагоприятные погодные условия. Глава ведомства добавил, что правоохранители занимаются проверкой работы всех служб, участвующих в организации и проведении полетов. Кроме того, ведется допрос ответственных лиц и пассажиров самолета.

По словам министра, сейчас проводится ряд экспертиз. С разбившегося самолета изъяли самописцы и бортовой журнал, а черный ящик будет расшифрован в Москве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МВД Казахстана уточнило число погибших при крушении самолета под Алма-Атой.

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