Условные сроки дали фигурантами дела о хищениях при строительстве метро в Петербурге

Условные сроки дали фигурантами дела о хищениях при строительстве метро в Петербурге
Суд. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Куйбышевский районный суд приговорил участников уголовного дела о хищениях при строительстве петербургского метрополитена на 7 млн рублей к условным срокам.

Как сообщает Объединенная пресс-служба городских судов, по версии следствия, фигуранты уголовного дела намеренно не исполнили обязательства по договору между ОАО «Метрострой» и ООО «Петрострой», в результате чего было похищено порядка семи миллионов рублей.

Один из участников дела, Комиссаров, признал свою вину и заявил, что ему было неприятно участвовать в этом деле. Ильченко отказался признавать вину и заявил, что «Петрострой» выполнила все обязательства. Казнин также не признал вину и заявил, что ничего не знает о хищениях. Митянин признал вину и раскаялся.

Все были приговорены к условным срокам: Ильченко дали 4,5 года, Казнину — 2,5 года, Комиссаров получил 1,5 года, а Митянин — 1 год и 8 месяцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что арбитражный суд зарегистрировал еще один иск властей Петербурга к «Метрострою».

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