Легковушка потеряла колесо после ДТП с грузовиком на Пулковском шоссе

Легковушка потеряла колесо после ДТП с грузовиком на Пулковском шоссе
Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

На Пулковском шоссе произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля.

После встречи с грузовиком легковой автомобиль остался без колеса.

На Пулковское шоссе после ДТП заняты две полосы. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте». По словам очевидцев, ДТП затрудняет движение.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Сосновом Бору пожилой мужчина попал под колеса рейсового автобуса, переходя дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Легковушка потеряла колесо после ДТП с грузовиком на Пулковском шоссе
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