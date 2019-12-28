Легковушка потеряла колесо после ДТП с грузовиком на Пулковском шоссе

На Пулковском шоссе произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля.
После встречи с грузовиком легковой автомобиль остался без колеса.
На Пулковское шоссе после ДТП заняты две полосы. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте». По словам очевидцев, ДТП затрудняет движение.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Сосновом Бору пожилой мужчина попал под колеса рейсового автобуса, переходя дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.