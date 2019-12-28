На трассе «Россия» произошло смертельное ДТП

На трассе «Россия» в Тосненском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого погиб человек, еще один пострадал.

Погиб молодой мужчина, а управлявшая машиной девушка получила травмы.

ДТП произошло 28 декабря около 11:15 на 640-м километре трассы «Россия», сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и области, авария. По предварительным данным, «Ока», за рулем которой находилась 18-летняя девушка, врезалась в припаркованную на обочине Skoda.

В результате ДТП, 21-летний пассажир погиб на месте. Девушка получила травмы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на петербургской КАД перекрывали движение из-за вертолета, который прибыл на место массового ДТП за пострадавшими. Как сообщается в петербургском паблике «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте», на юго-западе КАД, предположительно, столкнулось 12 машин.