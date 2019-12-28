Пес выжил после падения со 150-метровой скалы и вернулся к хозяевам

Спустя шесть недель пес, которого уже считали погибшим, выбрался. Фото: Pixabay

Спустя шесть недель пес, которого уже считали погибшим, выбрался. Фото: Pixabay

В английском Дорсете шарпей по кличке Шэдоу упал со 150-метровой высоты. Пес выжил, но сломал лапу, из-за чего он не мог выбраться из обрыва, в который упал, сообщает Daily Mail.

Хозяева пса искали его больше месяца. Все это время он был один в скалах.

Спустя шесть недель пес, которого уже считали погибшим, выбрался. Собаку заметил случайный прохожий. Его доставили ветеринарам и прооперировали сломанную лапку. Врачи также удалили палки, камни и высушенные водоросли из его желудка, которыми питался пес, чтобы выжить.

Через СМИ хозяев удалось быстро найти. Спустя полгода Шэдоу полностью поправился и набрал вес.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице неравнодушны горожане ищут новых хозяев для пса, пожилая хозяйка которого скончалась , обнимая животное. Пролежав неделю в больнице, 81-летняя петербурженка поспешила домой к своему восьмилетнему псу по кличке Тоша.