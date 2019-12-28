Три машины столкнулись на Пулковском шоссе в сторону Московского проспекта

Три машины столкнулись на Пулковском шоссе в сторону Московского проспекта
ДТП немного осложнило движение.Фото: vk.com/spb_today

Днем 28 декабря на Пулковском шоссе произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Как сообщили очевидцы, проезжую часть в сторону Московского шоссе не смогли поделить три легковушки. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

По предварительной информации, ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции. ДТП немного осложнило движение.

«Торопятся все. Новый год скоро», -пишет пользователь Сети.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на петербургской КАД перекрывали движение из-за вертолета, который прибыл на место массового ДТП за пострадавшими.

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