Коллеги Галины Волчек рассказали о ее последней просьбе

Последним желанием художественного руководителя «Современника» Галины Волчек было продолжение работы театра.

Волчек попросила как можно быстрее найти ей приемника, сообщают «Актуальные новости» со ссылкой на артистов театра.

Сейчас ищут человека, который сможет занять место художественного руководителя «Современника».

По словам артистов, приемником Волчек может стать народный артист России Сергей Гармаш. Он пока не прокомментировал эту информацию.

Художественный руководитель театра «Современник», актриса и режиссер Галина Волчек скончалась в возрасте 86 лет, спустя неделю после дня рождения. 23 декабря ее госпитализировали с легочным заболеванием. По данным СМИ, на следующий день Волчек впала в кому, однако в пресс-службе «Современника» опровергали эту информацию.

Волчек родилась в 1933 году в Москве в семье оператора и кинорежиссера Бориса Волчека, окончила Школу-студию МХАТ, в 1956 году стала соосновательницей театра «Современник», а в 1972-м стала его худруком. В 1989 году она стала народной артисткой СССР в 1990-х была депутатом Госдумы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Галина Волчек впала в кому из-за болезни.Советская актриса театра и кино, театральный режиссер Галина Волчек была экстренно госпитализирована в московскую больницу после жалоб на сильные боли в грудной клетке.