На улице Коллонтай ДТП остановило движение трамваев

Вечером 28 декабря на пересечении улицы Коллонтай и Клочков переулка произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

«У метро Большевиков, где пересечение Коллонтай и Клочкова переулка Ниссан и Шкода не поделили дорогу. Ниссан раскорячился на трамвайных путях в сторону Дальневосточного… службы на месте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло рядом со станцией метро «Проспект Большевиков». Škoda влезалась в Nissan, который в результате столкновения вылетел на трамвайные пути.

ДТП спровоцировало пробку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на петербургской КАД перекрывали движение из-за вертолета, который прибыл на место массового ДТП за пострадавшими.