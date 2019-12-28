Участники ДТП на проспекте Стачек более четырех часов ждали ГАИ

Вечером 28 декабря, на проспекте Стачек в Петербурге произошло ДТП с участием Ford C-Max и Ford Kuga.

Как сообщили очевидцы, водитель Ford Kuga перестроился справа перед Ford C-Max, зацепив переднюю правую сторону, после чего у Ford C-Max сдвинулся в бок бампер, фара провалилась и капот теперь не открывается, у Ford Kuga заднее левое крыло и левая часть бампера. Но водитель Ford Kuga вину отрицает.

Автор поста отметил, что участники ДТП более четырех часов ждали ГАИ.

Также он рассказал, что водитель Ford Kuga «сказал, что он конечно виноват, но при ГАИ откажется от этих слов, т. к. не хочет на следующий год переплачивать за страховку».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром в четверг, 26 декабря, на петербургской КАД перекрывали движение из-за вертолета, который прибыл на место массового ДТП за пострадавшими. Как сообщается в петербургском паблике «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте», на юго-западе КАД, предположительно, столкнулось 12 машин.