В Приозерском районе пьяная мать упала на своего полугодовалого ребенка

В Приозерском районе Ленобласти пьяная мать упала на своего 6-месячного сына.

Инцидент произошел в поселке Починок Приозерского района.

По версии следствия, вечером 26 декабря 2019 года в квартире 22-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения потеряла равновесие и упала на ребенка, причинив ему телесные повреждения. Об этом сообщили в Следственном комитете по Ленобласти.

Малыша госпитализировали. Ему провели операцию, сейчас угрозы его жизни нет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в детскую городскую больницу № 5 днем госпитализировали двухлетнего ребенка, который рано утром выпил средство для мытья полов и получил химический ожог пищевода. Это произошло 4 декабря.