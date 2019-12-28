На улице Нахимова сбили пешехода

На улице Нахимова сбили пешехода
На место происшествия прибыли скорая, сотрудники полиции и ДПС. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 28 декабря на улице Нахимова возле дома № 1 пешеход попал под колеса легкового автомобиля.

По словам очевидцев, его сбили вне зоны пешеходного перехода. О происшествии сообщили в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли скорая, сотрудники полиции и ДПС.

«Жалко человека, перед самым праздником такое несчастье в семье», — сочувствуют пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром в четверг, 26 декабря, на петербургской КАД перекрывали движение из-за вертолета, который прибыл на место массового ДТП за пострадавшими.

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