За полгода врачи Петербурга пересадили роговицу 100 пациентам

За полгода врачи Петербурга пересадили роговицу 100 пациентам
По мнению Беглова, "Микрохирургия глаза", - настоящая фабрика здоровья. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

За прошедшие шесть месяцев глазные хирурги Северной столицы провели сто успешных операций по пересадке роговицы.

Об этом в МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Святослава Федорова рассказали во время рабочего визита в медицинское учреждение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. С 1 мая 2019 года врачи успешно помогли сотне пациентов, нуждающихся в пересадке роговицы.

Это стало возможным благодаря наличию глазного тканевого банка, который допускает операции по трансплантации тканей, сообщают в пресс-службе городской администрации. При этом клиника оборудована специальным симулятором, с помощью которого медики могут тренироваться на виртуальных пациентах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что в петербургских аптеках собираются многочасовые очереди из диабетиков, которым необходимо получить бесплатные лекарства.

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