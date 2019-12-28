За полгода врачи Петербурга пересадили роговицу 100 пациентам

За прошедшие шесть месяцев глазные хирурги Северной столицы провели сто успешных операций по пересадке роговицы.

Об этом в МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Святослава Федорова рассказали во время рабочего визита в медицинское учреждение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. С 1 мая 2019 года врачи успешно помогли сотне пациентов, нуждающихся в пересадке роговицы.

Это стало возможным благодаря наличию глазного тканевого банка, который допускает операции по трансплантации тканей, сообщают в пресс-службе городской администрации. При этом клиника оборудована специальным симулятором, с помощью которого медики могут тренироваться на виртуальных пациентах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что в петербургских аптеках собираются многочасовые очереди из диабетиков, которым необходимо получить бесплатные лекарства.