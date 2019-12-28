В США диабет чаще диагностируют у латиноамериканцев и азиатов

От 90 до 95% случаев диабета второго типа можно избежать, если вести правильный образ жизни. Фото: pixabay.com

От 90 до 95% случаев диабета второго типа можно избежать, если вести правильный образ жизни. Фото: pixabay.com

Как показали исследования, проведенные в США, диабет чаще встречается среди жителей Америки азиатского и латиноамериканского происхождения.

Однако причина, по которой болезнь «предпочитает» определенные этнические группы, неизвестна. Тем не менее, каждый четвёртый мексиканец в Соединенных Штатах страдает от диабета первого или второго типа, существенно влияющего на качество жизни и её продолжительность.

Среди приехавших из Кубы, Доминиканы или Пуэрто-Рико медики выявили 20% заболевших. Показатель среди американцев азиатского происхождения несколько выше — 23%. Отметим, что в целом по США диабет занимает седьмую строчку в перечне наиболее распространенных болезней.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что японские ученые разработали способ распознавать тринадцать видов рака с помощью анализа капли крови.