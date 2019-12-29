Стало известно, что нельзя есть на Новый год

Стало известно, что нельзя есть на Новый год
Эксперт предостерегла россиян от употребления рыбы, купленной в магазине, в больших количествах. Фото: pixabay

В подготовке новогоднего стола лучше отказаться от сырой рыбы, которая пролежала в магазине на льду без упаковки. Такое мнение выразила заведующая кафедрой «Пищевые и биотехнологии» ЮУрГУ Ирина Потороко.

По ее словам, указанная рекомендация касается той рыбы, которую продавцы и покупатели могли трогать руками. Потороко отметила, что в такой рыбе размножаются бактерии. Соответствующий продукт не желательно использовать, к примеру, для суш или самостоятельных солений.

Как сообщили «Известия», специалист посоветовала также термически обрабатывать любую продукцию без вакуумной упаковки.

Потороко добавила, что злоупотреблять магазинной рыбой не стоит, так как в такой продукции содержится в 2-2,5 раза больше жира, чем в дикой. По ее словам, достаточно будет только «одного бутерброда».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, как ожирение помогает побороть рак легких. Такой вывод сделали немецкие исследователи.

новый год рыба эксперт
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Крыму бойцовская собака напала на маленького мальчика
В кукурузном поле Аргентины экстренно сел самолет
Внуки главы Эстонии ходят в русский детсад
Ученые исследуют новый способ проверки интеллекта по МРТ
В Лужском районе почти два часа тушили полыхающий дом
Стало известно, что нельзя есть на Новый год
В США при крушении самолета погибли пять человек
В Турции разработали собственный электрокар