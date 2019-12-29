На Южном шоссе грузовик попытался проехать под низким мостом

На Южном шоссе грузовик попытался проехать под низким мостом
Машина сильно повреждена. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Южном шоссе произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Машина застряла под мостом.

Авария случилась сегодня утром, 29 декабря. По словам очевидцев, помятая от столкновения машина не мешает проезду других участников.

«Кто-то не получит плитонит вовремя», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

В комментариях пользователи пытаются посчитать, сколько водителей попадало в подобную ситуацию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с «ГАЗелью», которая попыталась проехать под «мостом глупости». Очевидцы рассказали, что участок дороги оказался полностью перекрыт из-за водителя, проигнорировавшего дорожные знаки.

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На Южном шоссе грузовик попытался проехать под низким мостом
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