Составлен рейтинг самых ожидаемых киноновинок 2020 года

Эксперты назвали самые ожидаемые фильмы 2020 года. Список опубликовал сайт IMDb.

На первом месте рейтинга оказался приключенческий фильм Кэти Янь «Хищные птицы».

Вторую строчку занимает фильм Джеффа Фаулера «Соник в кино». Тройку лидеров замыкает боевик Джозефа Косински «Топ Ган: Мэверик».

На четвертом и пятом местах: «Не время умирать» и «Черная вдова».

Также в десятку самых ожидаемых киноновинок попали: «Мулан», «Чудо-женщина: 1984», «Дюна», «King’s Man: Начало» и «Форсаж 9».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве состоялась премьера 9 эпизода киносаги «Звездные войны». Фильм режиссера Джей Джей Абрамса получил название Star Wars: The Rise Of Skywalker («Звездные войны. Скайуокер. Восход»).