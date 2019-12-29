«Петербургские аптеки» проверят из-за очередей за инсулином

Очереди в аптеках выстраиваются каждый месяц в дни выдачи лекарств. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Очереди в аптеках выстраиваются каждый месяц в дни выдачи лекарств. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

По предварительным данным, выдачей препарата занимается только 30 аптек из 52.

Об этом стало известно 28 декабря. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на слова замглавы комитета по здравоохранению Андрея Сарана. Он отметил, что ведомство насторожили сообщения о гигантских очередях за инсулином. Комитет намерен провести проверку, чтобы выяснить, в чем дело.

Саран отмечается, что «Петербургские аптеки» занимаются выдачей льготных лекарств для людей, страдающих диабетом, но по какой-то причине только 30 аптек из 52 выполняют условия договора. Это является нарушением логистики, уверяет чиновник.

С руководством сети ведутся переговоры, чтобы сделать все для устранения очередей. Саран также рассказал, что в 2019 году запас по инсулину был покрыт на 90%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в аптеках Петербурга диабетики стоят в многочасовых очередях за инсулином.