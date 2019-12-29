Ленинградец нашел труп лисы у себя дома

Мужчина не понимает, что нужно делать в таких случаях и как такое могло произойти.

Об этом стало известно сегодня, 29 декабря. Обо всем рассказал мужчина в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург. Неизданное». Он выложил фотографию трупа лисы и заявил, что нашел тело у себя дома в садоводства «Композит-1» массива Белоостров во Всеволожском районе. Ленинградец находится в шоком состоянии и спрашивает, что нужно делать в таких случаях. Он подчеркнул, что врач-эпизоотолог сможет приехать только в понедельник. автор поста боится, что животное заразное.

Судя по всему, лиса умерла довольно давно. В комментариях пользователи предложили не предпринимать никаких мер и подождать специалистов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что труп юноши с пробитой головой был найден в Петергофе. Его тело отправили в морг, где специалисты установят причину смерти молодого человека.