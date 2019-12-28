Труп юноши с пробитой головой был найден в Петергофе

Труп юноши с пробитой головой был найден в Петергофе
Труп направлен в морг. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Полиция Петродворцового района Петербурга проводит проверку по факту обнаружения трупа молодого человека на улице Ботанической.

Как стало известно gazeta.spb.ru, накануне утром, 27 декабря, в полицию поступило сообщение о найденном мужском теле возле дома №70/2 по улице Ботанической в Петергофе. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили труп 21-летнего гражданина с черепно-мозговой травмой.

Его тело отправили в морг, где специалисты установят причину смерти молодого человека.

Правоохранители проводят проверку по факту инцидента и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в подвале дома на проспекте Обуховской обороны почти месяц пролежал труп.

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