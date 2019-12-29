На Манежной с крыши дома свесили баннер с жалобами на кошмарную жизнь

Он уже привлек внимание полицейских.

Об этом стало известно сегодня, 29 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что увидели баннер, висящим с крыши на Манежной площади. Судя по всему, его вывесили жители дома на Итальянской улице. На плакате написано: «У вас праздник, у нас – кошмар». Остается только догадываться, что именно хотел сказать автор.

Прохожие считают, что есть два варианта. Либо руфер возмущен жизнью в стране в целом, либо ему раздражает шум, доносящийся с Манежной площади.

Отмечается, что акцией заинтересовался полицейский.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что штрафы за шум по ночам хотят ввести в России. Гражданам, нарушающим тишину в ночное время суток, будет выписываться штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Шуметь нельзя будет с 23:00 до 07:00.