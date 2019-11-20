Штрафы за шум по ночам хотят ввести в России

За шум в ночное время россияне заплатят от 1 до 3 тыс. рублей. Фото: pixabay

За шум в ночное время россияне заплатят от 1 до 3 тыс. рублей. Фото: pixabay

Совет Федерации предложил внести изменения в КоАП, в соответствии с которыми россиянам, которые шумят по ночам, придется заплатить штраф.

Как сообщают «Известия», согласно инициативе Совфеда, гражданам, нарушающим тишину в ночное время суток, будет выписываться штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Шуметь нельзя будет с 23:00 до 07:00.

К нарушающим покой жильцов действиям могут отнести громкое пение и музыку, крики, а также ремонтные работы и другие действия, вызывающие громкие звуки.

Однако, под штраф не попадет шум, связанный с религиозными праздниками и предотвращением ЧС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что штрафы за хулиганства могут вырасти в пять раз. Список «мелких хулиганств» дополнит справление естественных надобностей в общественном месте, что выражает явное неуважение к обществу.