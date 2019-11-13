Штрафы за хулиганства могут вырасти в пять раз

Штрафы за хулиганства могут вырасти в пять раз
Нарушителей будут наказывать штрафами или общественными работами. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Российские хулиганы могут начать платить за свои выходки в пять раз больше. В настоящее время власти страны разрабатывают новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях.

Так, некоторые положения планируют вынести в отдельные главы, а штрафы значительно повысить. Как сообщили «Ведомости», в кодексе может появиться глава, которая будет посвящена посягательству на избирательное право.

Список «мелких хулиганств» дополнит отправление естественных надобностей в общественном месте, что выражает явное неуважение к обществу. Такие действия будут стоить хулиганам до пяти тыс. рублей. Нарушителей также могут привлечь к обязательным работам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о штрафах за самовыгул животных. Наказания могут начаться в Ленобласти.

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