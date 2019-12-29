В Петербурге закладчика с наркотиками задержали рядом с СИЗО №6

Он пытался передать запрещенные вещества в учреждение.

Об этом стало известно сегодня, 29 декабря. Обо всем сообщает ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось на въезде на стоянку СИЗО №6 на Заречной улице. Мужчина провозил наркотики в полиэтиленовом пакете, чтобы доставить их в учреждение. Также в пакете находились мобильный телефон и зарядка.

Закладчика задержали, о преступлении сообщили в полицию. Дальнейшая его судьба решится в ближайшем будущем – судя по всему, Новый год мужчина встретит не дома.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что житель Омска, обвинивший росгвардейцев в подкинутых наркотиках, умер. В отношении Федорова возбудили уголовное дело, забрали в отделение и не давали возможности связаться с родными или адвокатом в течение суток.