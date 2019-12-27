Житель Омска, обвинивший росгвардейцев в подкинутых наркотиках, умер

Житель Омска, обвинивший росгвардейцев в подкинутых наркотиках, умер
Фото: Baltphoto

Дмитрий Федоров, проживавший в Омске, опубликовал на своей странице «Вконтакте» заявление, что сотрудники Росгвардии подкинули ему несколько свертков с запрещенными веществами.

Инцидент произошел 15 декабря. В отношении Федорова возбудили уголовное дело, забрали в отделение и не давали возможности связаться с родными или адвокатом в течение суток. В Росгвардии и МВД отметили, что дополнительно проверят обстоятельства задержания.

Однако в четверг, 26 декабря, невеста задержанного, с которой они должны были в ближайшее время узаконить отношения, рассказала радиостанции «Говорит Москва», что труп Дмитрия Федорова обнаружили обезглавленным на железнодорожных путях. Она также не согласна с версией о суициде.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мужчину, подозревающегося в убийстве по найму.

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