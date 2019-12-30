Приговоренного к пожизненному сроку экс-участковому огласят еще один приговор

Колпинский районный суд огласит второй приговор бывшему участковому Сергею Крохину из Колпино. Весной его приговорили к пожизненному сроку за организацию убийств шести человек, мошенничество с квартирами жертв и покушении на него, а также в незаконном обороте оружия и наркотиков.

Как сообщает «Мойка78», после оглашения того приговора бывший майор полиции решил признать свою вину в еще четырех случаях убийств и ряде мошенничеств. Таким образом она надеялся уменьшить свой срок. Однако, срок ему так и не сократили, зато он смог поквитаться с бывшими соучастниками, которые дали показания против него.

Во время оглашения еще одного приговора Крохину, городской суд будет решать меру пресечения пятерым подельникам Крохина.

По версии следствия, пенсионер МВД занимался юридическими вопросами, связанными с оформлением наследства, после чего реализовывал квартиры. В роли убийц выступали Зубов и Зорин, а Торочкова и Годовикова выступали с потерпевшими наследниками в фиктивные браки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что приговоренный к пожизненному сроку экс-участковый признался в убийствах из-за квартир.