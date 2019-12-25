Приговоренный к пожизненному сроку экс-участковый признался в убийствах из-за квартир

В Петербурге осудят подельников бывшего участкового из Колпино Сергея Крохина, которого ранее приговорили к пожизненному сроку. Следствие считает, что они были участниками созданной Крохиным группировки черных риэлторов.

Как сообщили в ГСУ СК РФ по Петербурге, суд рассматривает уголовное дело экс-участкового, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Ему вменяют статьи об организации и совершении еще четырех убийств и нескольких эпизодов мошенничества. Фигурантами уголовного дела об убийствах, мошенничестве и покушении на него стали две женщины и трое мужчин.

По данным правоохранителей, в 2010 году участковый организовал преступную группу для убийства социально незащищенный граждан и последующего присвоения их квартир. Они находили пожилых или асоциальных людей, у которых была квартира в собственности и наследники. После убийства они уговаривали наследников пожениться с участницей преступной группы. Когда она становилась наследницей, ее супруга-собственника убивали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка заказала похищение и убийство своего приятеля.