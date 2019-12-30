Инжиниринговая компания в Петербурге задолжала сотрудникам более 1 млн

Инжиниринговая компания в Петербурге задолжала сотрудникам более 1 млн
Прокуратура Петербурга. Фото: https://procspb.spb-spr.ru/

Прокуратура Красногвардейского района проверила соблюдение трудового законодательства в АО «Инжиниринговая компания «РГП», которая проводит топографо-геодезические исследования.

Как сообщает прокуратура Петербурга, проверка правоохранителей показала, что организация задолжала своим 48-ми сотрудниками зарплату в общем размере более одного миллиона рублей.

Гендиректору «РГП» было внесено представление об устранении нарушений. Кроме того, было возбуждено административное дело по статье «Невыплата или неполная выплата в установленный срок зарплаты». Руководителя привлекли к ответственности в виде штрафа.

Задолженность по зарплате была погашена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудников закрывшихся «Spar» уволили без зарплат.

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