Водитель Volkswagen хотел проскочить перед трамваем и попал в ДТП на Энгельса

Днем 30 декабря на проспекте Энгельса произошло ДТП с участием Volkswagen Polo и трамвая.
В результате ДТП образовалась пробка.
По словам очевидцев, водитель Volkswagen решил проскочить перед трамваем, но попал в ДТП и спровоцировал пробку.
«Энгельса стоит из-за поло, который решил проскочить перед трамваем. Рядом со Светлановской площадью, по направлению на север, к проспекту Просвещения», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром в четверг, 26 декабря, на петербургской КАД перекрывали движение из-за вертолета, который прибыл на место массового ДТП за пострадавшими.