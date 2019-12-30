Водитель Volkswagen хотел проскочить перед трамваем и попал в ДТП на Энгельса

ДТП на Энгельса. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

ДТП на Энгельса. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Днем 30 декабря на проспекте Энгельса произошло ДТП с участием Volkswagen Polo и трамвая.

В результате ДТП образовалась пробка.

По словам очевидцев, водитель Volkswagen решил проскочить перед трамваем, но попал в ДТП и спровоцировал пробку.

«Энгельса стоит из-за поло, который решил проскочить перед трамваем. Рядом со Светлановской площадью, по направлению на север, к проспекту Просвещения», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром в четверг, 26 декабря, на петербургской КАД перекрывали движение из-за вертолета, который прибыл на место массового ДТП за пострадавшими.