Появились новые версии авиакатастрофы в Казахстане

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев назвал основные версии крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air под Алма-Атой.

По его словам, сейчас рассматриваются три основные версии авиакатастрофы: ошибка экипажа, техническая неисправность судна и работа навигационных служб, сообщает РИА «Новости».

Напомним, 27 декабря в Казахстане потерпел крушение самолет, следовавший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

На воздушном судне авиакомпании Bek Air находились, по предварительным данным, сто человек: 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Изначально сообщалось о семи погибших. Россиян на борту разбившегося лайнера не было, сообщили в генконсульстве России в Казахстане.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о крушении частного вертолета над Новосибирском. Воздушное судно разбилось. На его борту находился только пилот, он не выжил.