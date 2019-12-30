На трассе в Волховском районе насмерть разбился водитель Skoda

Водитель Skoda вылетел на «встречку» и столкнулся с легковым автомобилем. Фото: Pixabay

Водитель Skoda вылетел на «встречку» и столкнулся с легковым автомобилем. Фото: Pixabay

В Ленобласти произошло смертельное ДТП. Водитель Skoda вылетел на «встречку» и столкнулся с легковым автомобилем. ДТП произошло днем 30 декабря на дороге Волхов – Кисельня, сообщили в ГИБДД.

Водитель Skoda не смог справиться с управлением и столкнулся с Volvo под управлением женщины.

Водитель первой иномарки погиб на месте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром в четверг, 26 декабря, на петербургской КАД перекрывали движение из-за вертолета, который прибыл на место массового ДТП за пострадавшими.