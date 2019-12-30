Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях в части Забайкалья

Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях в части Забайкалья
Солдат. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Фигурант уголовного дела о неуставных отношениях в военной части Забайкальского края, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов убил восемь сослуживцев, признал вину.

Сейчас проверяются данные о том, что сослуживцы забирали у Шамсутдинова деньги и банковскую карту. Об этом рассказал адвокат Шамсутдинова, сообщает «Ura.ru».

По делу о неуставных отношениях Шамсутдинов признан потерпевшим.

Напомним, 25 октября произошла стрельба на территории войсковой части 54160 в поселке Горный. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по другим военнослужащим. В результате стрельбы погибли два офицера, военнослужащие по контракту и солдаты-срочники.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). По версии Минобороны, причиной стрельбы мог стать «нервный срыв из-за личных проблем. СМИ писали, что молодой человек мог совершить преступление из-за дедовщины.

Кроме того, отец Шамсутдинова предположил, что следствие хочет скрыть дедовщину в воинской части. Суд арестовал Рамиля Шамсутдинова. По решению суда, он будет находиться под стражей до 27 декабря. На допросе он сказал, что не жалеет о своем поступке. Незадолго до трагедии в воинской части в Забайкалье между солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым и его сослуживцами произошел конфликт. Сослуживцы пытались заставить его мыть полы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что комиссия Министерства обороны России, проводящая проверку в поселке Горный в Забайкальском крае после инцидента, когда были убиты восемь военнослужащих, назвала причину произошедшего.

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