В результате ДТП на КАД пострадал ребенок

Во Всеволожском районе на 100 км внешнего кольца КАД произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

По предварительным данным, женщина 1977 года рождения, которая нахохлилась за рулем автомобиля Volkswagen, не справилась с управлением и совершила наезд на препятствие, сообщили в ГИБДД.

В результате ДТП пострадала девочка 2012 года рождения, которая находилась на пассажирском сидении Volkswagen. Ребенка доставили в больницу с травмами средней степени тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром в четверг, 26 декабря, на петербургской КАД перекрывали движение из-за вертолета, который прибыл на место массового ДТП за пострадавшими.